[8.22 J1第27節 柏 4-2 浦和 三協F柏]交代選手の3ゴールで試合をひっくり返した柏レイソルだったが、最後は90分間走り続けた男が勝負を決定づけた。MF久保藤次郎は後半アディショナルタイム6分、MF小屋松知哉のシュートが右ポストに弾かれると、すかさずゴール前に詰めてダメ押し弾を記録。尽きない運動量で今季6ゴール目を奪い、華々しい逆転劇を仕上げた。日中の蒸し暑さが残る日立台のナイトゲーム。終盤は両チームの選手と