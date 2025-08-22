[8.22 J1第27節 柏 4-2 浦和 三協F柏]逆転への流れを作る同点ゴールにも、満足した様子はなかった。柏レイソルFW細谷真大は1-2で迎えた後半18分から投入され、同38分に左足で同点ゴール。その後チームはさらに2点を重ね、細谷のゴールで勢いを増す形となったが、試合後、報道陣の取材に応じた背番号9は「チャンスがある中で最低限の1点は取れたのと、あと2点取れたのでしっかり反省しないといけない」と淡々と振り返った。得点