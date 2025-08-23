イチロー氏（マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）がユニクロと始動した「イチローDREAMFIELDDAY」の第1回を11月29日に和光スポーツアイランド（埼玉県和光市）で開催する。各競技のトップアスリートと一緒にスポーツを好きになる喜びやうまくなる楽しさを伝える取り組みで、今回は男子テニスの錦織圭と元サッカー日本代表DFの内田篤人氏が参加。イチロー氏は「子供たちに“好き”を見つけるきっかけを贈りま