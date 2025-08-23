「右肩のインピンジメント症候群」で負傷者リストに入っているドジャースの佐々木は、次回登板がメジャーへの最終テストとなりそうだ。傘下3Aオクラホマシティーの一員として2度目のリハビリ登板に臨んだ20日のタコマ戦は4回途中2失点。ロバーツ監督は「球威も上がってきているし、打者を抑える自信もついてきている。次の登板後にはメジャー復帰への見通しがさらにはっきりする」と期待を込めた。