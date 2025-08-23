◇ナ・リーグカブス1―4ブルワーズ（2025年8月21日シカゴ）カブスの今永は2回2死一塁から7番チュラングに浴びた右越え2ランが致命傷になり、7回2失点で6敗目を喫した。低め速球をすくい上げられ「一番バットが奇麗に出るコースに行ってしまった」と悔やんだ。4回に球の握りや足を上げてからのタイミングを変えて変化球の感触が改善。「終わってみればあれだけで食い止めたことになる」と前向きに捉えた。鈴木は4打数無