◇ナ・リーグドジャース9―5ロッキーズ（2025年8月21日デンバー）ドジャースの大谷は21日（日本時間22日）のロッキーズ戦を予定通り休養を目的に欠場した。試合は9―5で勝ち、ナ・リーグ西地区の2位パドレスと1ゲーム差のまま。22日（同23日）から敵地サンディエゴで首位攻防3連戦を迎える。大谷は試合開始直後にベンチに登場。デーブ・ロバーツ監督は「翔平には“ゆっくり寝て、遅れて来なさい”と伝えた。彼は睡眠をと