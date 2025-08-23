神戸市中央区のマンションで２０日夜、住人の会社員片山恵さん（２４）が刺殺された事件で、兵庫県警は２２日、東京都新宿区高田馬場の会社員谷本将志容疑者（３５）を殺人容疑で逮捕した。２３日未明、県警が記者会見を行った。県警によると、谷本容疑者は「殺意を持っていたかはわからないが、ナイフで腹部の辺りを１回か２回刺した」と供述。事件直後、新神戸駅から新幹線で東京駅に向かっていたという。防犯カメラなどの