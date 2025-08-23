兵庫県神戸市のマンションで住人の片山恵さんが刃物で刺され死亡した事件で、警察は22日、谷本将志容疑者を殺人容疑で逮捕しました。谷本容疑者は22日午後、東京都奥多摩町で身柄を確保され、JR東京駅から新幹線で捜査本部が設置されている兵庫県警葺合警察署に移送されました。