お笑いコンビ「ミサイルマン」の岩部彰とお笑いタレントの浅越ゴエが２２日、大阪城・太陽の広場（大阪グルメＥＸＰＯ会場）で行われた「盆踊り大会」（２２〜２４日、３０〜３１日）に出演した。同イベントは、大阪市が１０月１３日まで開催している「大阪グルメＥＸＰＯ２０２５ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙＳＵＮＴＯＲＹ」の一環として、来場客とお笑い芸人が一緒に盆踊りを踊るというもの。２２日は、ゴエ爺（浅越）と武