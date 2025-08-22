秋のスイーツシーズンにぴったりの新作が登場しました。日本発のスペシャルティチョコレート専門店「Minimal」から、茨城県笠間の和栗を贅沢に使用した「和栗モンブランの生ガトーショコラ」が期間限定で発売されます。しっとり濃厚なチョコレートケーキに、香り高い栗のペーストを重ねた一品は、見た目も華やかで特別感たっぷり。自分へのご褒美や大切な人とのティータイムにお