プラダ ビューティから2025年秋、遊び心と洗練性を兼ね備えた新作リップ「リップ バーム フロスティング ケア」が登場します。プラダの2011年春夏コレクションのアイコニックなプリントに着想を得た“バナナバーム*”。鮮やかな黄色の見た目ながら、ひと塗りで上品なゴールドラメとピンクラメが輝き、華やかで温かみのある唇を演出します。 鮮やかな黄色と煌めきが叶える洗練リップ 「バナナバー