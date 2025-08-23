きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は大幅高。前日比は、ダウ工業株３０種平均が９００．７７ドル高の４万５６８６．２７ドル、ナスダック総合指数が４２６．５８高の２万１５２６．８９。 注目されたジャクソンホール会議でのパウエル議長の基調講演では、雇用氏欧の下振れリスクの高まりに言及。政策スタンス変更（利下げ再開）の必要性を示唆する内容となった。この結果を受けて株高が一気に進み、ダウ平均は一時900