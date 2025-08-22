（台北中央社）7月の参議院議員選挙東京選挙区に無所属で出馬した社会運動家の平野雨龍氏が22日、台北市内で開かれた民間シンクタンク主催のシンポジウムで講演し、中国の侵略に対抗するため、台湾や日本など民主主義国家が団結する必要性を訴えた。シンポジウムは「台日共鳴：中国による浸透の現状と対策」と題して行われ、インド太平洋戦略シンクタンク（台北市）が主催した。平野氏は選挙期間中、「外国人対策」を主に訴え、中