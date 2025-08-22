ガガガSPが10月31日に神戸ワールド記念ホールで開催する『桑原康伸追悼ライブ』に、第1弾ゲストとしてBRAHMANが出演する。 （関連：「人生狂わす覚悟でステージに立ってる」ーーTETORA、初の主催フェス『KAKUSHIN CLUB』で繰り広げた“名勝負”） 本公演は、2025年2月に逝去した桑原康伸の音楽人生と人柄を讃える一夜限りの特別なイベント。ガガガSPとBRAHMANの繋がりは、桑原とTOSHI-LOWが知