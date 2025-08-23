神戸市のマンションで女性が刃物のようなもので刺され死亡した事件で、35歳の男が逮捕され、さきほど、兵庫県内の警察署に身柄が移されました。この事件は今月20日、神戸市中央区のマンションで住人の女性（24）が倒れているのが見つかり、その後、死亡が確認されたものです。死因は胸のあたりを刃物のようなもので刺されたことによる失血死でした。警察はきのう午後、東京都内で谷本将志容疑者（35）の身柄を確保。その後、殺人容