WaterAirが手がけるインナーブランド「ツーハッチ」から、大人気のLeeneセレニティノンワイヤーブラに新色が仲間入りしました。自胸を活かしたナチュラルな谷間メイクを叶えつつ、ワイヤーの締め付けからも解放される優秀ブラ♡上品な「ダスティピンク」と「ラベンダーグレー」の2色が新たに加わり、全6色展開に。デザイン性と補正力の両方を求める女性にぴったりの新作です。 I字谷間