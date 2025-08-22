大胆で洗練された美しさを放つBLACKPINKのロゼが、YSL BEAUTYの最新キャンペーンに登場しました。主役を飾るのは、2025年8月22日(金)に全国発売される新作ファンデーション「オールアワーズ リキッド グロウ」。高いカバー力とツヤを両立させ、さらにスキンケア成分を78％配合。まるで光のヴェールドレスを纏うかのように、肌そのものを美しく魅せてくれる特別な一品です。 ロゼが纏う「光の