2024年のデビュー以来SNSで「わたしかも…？」と共感の声が止まらない話題のキャラクター「いしよわちゃん」。そんな人気者が主役のポップアップショップ『いしよわちゃんPOP-UP SHOP～おめかしな気分～』が、2025年9月より全国5か所で開催されます。限定アイテムや来店ノベルティ、さらにはフォトスポットやグリーティングまで、ファン必見の企画が盛りだくさん♡ 限定アイテム＆ノベルティ