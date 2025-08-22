ITZYが、日本2ndアルバム『Collector』を10月8日にリリースする。 （関連：BLACKPINK JENNIE、ITZY、aespa、ILLIT……4大事務所が直接対決する10月カムバックの覇者は？） 前作シングル『Algorhythm』から約1年半ぶりのCDリリースとなる本作には、日本オリジナルの新曲「ROCK & ROLL」を含む全10曲が収録予定。DVD付きの初回限定盤A、4カットフォト付きの初回限定盤B、通常盤、メンバーソロジャケット