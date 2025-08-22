京都北白川発祥の人気中華そばチェーン「天下一品」とアウトドアブランド「NANGA」が再びタッグ！昨年大好評を博したコラボダウンジャケット第2弾が登場します♡今年は新色ベージュが加わり、こってりスープの濃厚な色合いを表現。ブラックと合わせて全2色展開で、タウンユースからアウトドアまで幅広く着回せる冬のマストアイテムです。 こってりスープカラーで冬コーデを格上げ