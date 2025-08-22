フェリシモのインナーブランド「flufeel（フラフィール）」から、防災にも日常にも使える新作インナーが登場しました。7月23日より販売開始されたのは、コンパクトに収納できる「フラットブラ（R）＆ショーツ」と、湯上がりから“もしも”のときにも活躍する「着るバスタオル（R）」の2アイテム。普段使いはもちろん、防災リュックや旅行のお供にもおすすめの心強いラインナップです。 防災に備える新作