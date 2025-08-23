さらに進化した自動配送ロボットが、ラストワンマイルを支えます。マンションのエントランスを自由自在に動くのは、届いた荷物を各部屋まで届ける自動配送ロボットです。ヤマト運輸が、首都圏の大規模マンションで実証実験をスタートさせました。設置されたスマート宅配ボックスから、荷物の情報を読み取りロボットに連携。そして備え付けのアームを使って、オートロックを開錠したり、自分でエレベーターに乗り込んだり、インター