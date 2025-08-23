ウクライナのゼレンスキー大統領はロシアのプーチン大統領との会談について、「ロシアはあらゆる手段を講じて会談の実現を阻止している」と述べて、非難しました。ゼレンスキー大統領は22日、ウクライナの首都キーウを訪れたNATO＝北大西洋条約機構のルッテ事務総長と会談し、共同会見に臨みました。ゼレンスキー氏は、「ロシアは戦争を終わらせたくないと考えている。あらゆる手段を講じて会談の実現を阻止している」と非難しまし