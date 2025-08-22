秋の訪れを感じる季節に、焼きたてカスタードアップルパイ専門店「RINGO」から心躍る新作が登場します。2025年9月から11月にかけて、芋・栗・かぼちゃをテーマにした秋の三大味覚リレーがスタート♡人気No.1の「お芋シリーズ」は紅天使を使用した濃厚な味わいに進化し、栗やかぼちゃを使った特別なパイもラインナップ。月ごとに異なる美味しさを楽しめる贅沢なシーズン企画です。 芋の