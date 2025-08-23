仕事をする上で、今後身につけたり高めたいスキルとは。テクノロジーの進化とともに変わっていく労働環境。そんな中で重視されるのが働く人の「スキル」。求人サイトを運営するインディードが、日本とアメリカの働く人に“スキルに関する調査”を行いました。「仕事に関するスキルの重要性は高まっているか」という質問に、「そう思う」が日本では56.2％、アメリカでは82.5％に上りました。「新たに習得したい、高めたいスキル」は