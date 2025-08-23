パレスチナ自治区ガザ地区で飢餓が深刻化している状況を受け、国連の人権高等弁務官は22日、「飢餓を戦闘の手段として利用するのは戦争犯罪だ」と述べ、イスラエルを強く非難しました。国連の食料安全保障を調査する国際組織は22日、ガザ地区ガザ市とその周辺での飢餓のレベルが最も深刻な「フェーズ5」となり、50万人以上が餓死寸前の破滅的な状況に追い込まれていると報告しました。また、来月末までには中部や南部の地域でも飢