人気スイーツブランド「ザ・メープルマニア」から、秋にぴったりの新作クッキー「ザ・メープルマニアクリスピー」が2025年9月1日(月)に登場します。コーンフレークやホワイトチョコを練り込んだザクザク食感に、ほんのり塩味とやさしいメープルの香りが広がる、遊び心あふれる限定スイーツ。パッケージデザインにもこだわり、自分へのご褒美や大切な人へのギフトにも