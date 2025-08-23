アメリカのトランプ大統領は住宅ローン不正を行ったとの指摘を受けているFRB＝連邦準備制度理事会のクック理事について、「辞任しなければ解任する」と述べました。アメリカトランプ大統領「彼女（クック理事）は悪いことをした。辞任しなければ解任する」トランプ大統領は22日、FRBのクック理事が自ら辞任しなければ解任すると述べました。FRBの理事は大統領が任命権を持っていて、大統領は「正当な理由」があれば理事を解任す