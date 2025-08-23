20日夜、兵庫・神戸市のマンションで片山恵さん（24）が刃物で刺され死亡した事件で、谷本将志容疑者（35）が逮捕されました。警察は東京都内で谷本容疑者の身柄を確保し、殺人の疑いで逮捕。22日午後11時40分過ぎ、神戸市の葺合警察署に移送しました。警察は谷本容疑者と片山さんとの接点の有無などを詳しく調べる方針です。