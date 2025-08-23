¡ÚÃÏÍë¤Á¤ã¤ó¡Û 2026Ç¯8·î È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§36,500±ß »£±Æ¡§¤¢¤ß¤¢¤ß½©ÍÕ¸¶¥é¥¸¥ª²ñ´ÛÅ¹ ¥Õ¥¡¥Ã¥È¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤è¤ê¡¢2026Ç¯8·î¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖÃÏÍë¤Á¤ã¤ó¡×¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤Î¿¼°æÎÃ²ð»á¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤ëÈþ¾¯½÷¤È¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤òÍ»¹ç¤·¤¿ºîÉÊ¡ÖARMS NOTE¡×¤«¤é¡ÖÃÏÍë¤Á¤ã¤ó¡×¤òÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£ ¥´¥¹¥í¥ê¥Á