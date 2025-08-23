2人組ガールズユニット、CLIONE（クリオネ）が22日、東京・後楽園ホールで行われた女子プロレスイベント「SEAdLINNNG〜10周年記念大会〜」のオープニングアクトに出演し、ユニットとして初めて観客の前でパフォーマンした。2人はPENICILLIN、machineなど数々の音楽ユニットで活躍するHAKUEIプロデュースで結成した高島江梨奈と七転びやおによる新ユニット。時代を超えて愛され続ける名曲を重厚なテクノサウンドに乗せて紡いでいく