◆西武3―0ロッテ（22日、ZOZOマリン）充実感にあふれた99球だった。敵地ZOZOマリンで、8回を4安打無失点。約1カ月ぶりの白星となる今季5勝目を挙げ、チームの連敗を3で止めた郄橋は「チームに貢献できた。こういう投球を続けていきたい」と笑顔を見せた。前回登板した14日のソフトバンク戦は、打球が直撃した影響で2回で緊急降板。中7日での先発となった今回はその影響を全く感じさせなかった。初回は直球がシュート