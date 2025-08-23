【ドラゴンクエスト ドットモンスタートランプ】 8月23日 発売 価格：1,320円 スクウェア・エニックスは、「ドラゴンクエスト ドットモンスタートランプ」をスクエニe-STOREにて、本日8月23日に発売する。価格は1,320円。 本商品は、ファミコン版「ドラゴンクエストI」のドットパターンを忠実に再現したイラストトランプ。トランプデザインには、モンスタ&#1