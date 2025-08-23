◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島４―６中日（２２日・マツダスタジアム）中日が逆転勝ちで約１か月ぶりの連勝を飾った。７回まで広島の先発、森に苦戦したが、８回に一挙４得点。上林と田中の連続適時打で１点差とし、細川が逆転の１２号２ランを放った。直後に清水が同点に追いつかれたが、延長１１回に途中出場のロドリゲスが決勝打を放った。以下は試合後の井上一樹監督の主な一問一答―７回までは苦戦「森くんに翻弄されたとい