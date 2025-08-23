ドル安続く、ドル円は146円81銭まで＝NY為替 パウエル議長発言を受けてのドル安が継続。ドル円は146円81銭まで。パウエル議長の発言前は148円50銭台で約1円70銭の下げとなっている。 USDJPY 146.87