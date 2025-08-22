（台北中央社）黄彦男（こうげんなん）数位発展部長（デジタル発展相）が卓栄泰（たくえいたい）行政院長（首相）に辞任を申し出て受理されたことが分かった。行政院の李慧芝（りけいし）報道官や同部が22日発表した。黄氏は元々台湾の国立アカデミー「中央研究院」情報技術（IT）イノベーション研究センターの研究員で昨年5月、数位発展部への出向として同部の部長に就任した。今月31日に出向期限を迎えることもあり辞任を決めた