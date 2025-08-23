アメリカの中央銀行にあたるFRB＝連邦準備制度理事会のパウエル議長は「雇用に下振れリスクがある」と指摘し、利下げを慎重に進めていく考えを表明しました。アメリカパウエル議長「今の状況は雇用の下振れリスクが高まっていることを示している。リスクが現実になれば、解雇や失業率の急激な増加が起こる可能性がある。基調的な見通しやリスクのバランスの変化に応じて、我々の政策スタンスの調整（＝利下げ）が必要になる可能