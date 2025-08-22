ボートレース住之江の「第５９回しぶき杯競走」は２２日、開幕した。仲本舜（２０＝福岡）は今節の初戦となった１Ｒは４コースから６着と大敗したが、後半１０Ｒは６コースから３着に入る健闘。３連単４万円超の大穴配当に貢献した。「１Ｍはいいところに入れたし、舟の向きも良かった。かかりも良くて、体感的にもいいし、乗れる感じ」と舟足の感触も良好だ。予選２日目は５Ｒ２号艇の１走。「２コースは苦手だったけど、最