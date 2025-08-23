アニメ『よふかしのうた Season2』は29日放送の第９話より「ハロウィンナイト編」がスタートする。新編開幕にあわせ、「ハロウィンナイト編」のキービジュアルとPVが解禁された。また、「ハロウィンナイト編」の放送を記念して、夜守コウ（やもり・こう）役・佐藤元と七草ナズナ（ななくさ・なずな）役・雨宮天が出演するYouTube特番を23日22時30分から生配信されることが決定した。【動画】エモい！公開された『よふかしのうた