1975（昭和50）年8月23日、自動車トンネルでは当時日本最長の「恵那山トンネル」（8489メートル）を含む中央自動車道の中津川―駒ケ根間約67.7キロが開通した。フランス・イタリア国境のモンブラン・トンネルに次ぎ当時世界2番目の長さで、完成までに8年以上を要した。トンネルで行われた開通式の様子。