２２日のニューヨーク外国為替市場では円高が進行し、一時１ドル＝１４６円台後半まで上昇した。主要各国の中央銀行トップらが参加する経済シンポジウム「ジャクソンホール会議」で２２日、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長が金利の引き下げを進める方針を示唆したことを受け、円を買ってドルを売る動きが広がった。２２日の取引では、パウエル氏の講演前は円相場は１ドル＝１４８円台半ばで取引されていたが、１