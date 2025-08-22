J:COMは8月22日、東日本大震災の教訓を後世に伝える伝承映像シリーズ『震災アーカイブ「未来へつなぐ 語り部の声」』の最新作を9月4日より特設サイトで無料公開すると発表した。今回は若い世代が震災の教訓を語り継ぐ姿を描いた映像で、福島県いわき市出身のアイドル・高萩千夏さんが案内役を務め、語り部と対話しながら伝承の言葉を紡ぐ内容となっている。伝承映像『震災アーカイブ「未来へつなぐ 語り部の声」』○若い世代の視点