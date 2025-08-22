【新華社バヤンノール8月22日】中国内モンゴル自治区バヤンノール市ウラド中旗にある陰山山脈は、連日の降雨で緑がいっそうみずみずしさを増している。壮大な景観を楽しもうと、多くの観光客や写真愛好家でにぎわっている。（記者/李雲平）