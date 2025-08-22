マヌエル・アカンジに続いてマンチェスター・シティを離れることになるのだろうか。『Daily mail』によると、プレミアリーグのエヴァートンがシティのDFネイサン・アケ獲得に関心を示しているようだ。エヴァートンは主力CBの1人であるジャラッド・ブランスウェイト、左SBであるビタリー・ミコレンコが現在怪我の影響により、離脱しており、CBと左SBを高いレベルでこなせるアケがターゲットに浮上した。アケは2020年にボーンマスか