◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２７節柏４―２浦和（２２日・三協Ｆ柏）柏はホームで浦和と対戦し、４―２で勝利した。町田を抜き、暫定首位に浮上した。たまっていたものが爆発するかのように、静まり返ったスタジアムが一気に歓喜に沸いた。後半４５分、大逆転勝利を決める決勝弾をＭＦ小西雄大が決めた。エリア左でボールを持つと、照準を定めて左足を振り抜いた。「前半から西川選手がディフェンダーとキーパーの間のボール