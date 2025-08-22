第107回全国高校野球選手権大会は23日、日大三（西東京）と沖縄尚学の顔合わせで決勝が行われる。14年ぶり3度目の優勝を狙う日大三は今大会のチーム打率・317。持ち前の強打で勝ち進んだ。今大会2本塁打で打率4割超えの2年生4番・田中諒の一発に期待が高まる。投げては、準決勝までエース近藤に加え、山口、根本の3投手が登板。決勝はどんな起用となるか。初優勝を狙う沖縄尚学は左腕・末吉、右腕・新垣有の2年生コンビで5試