神戸市のマンションで24歳の女性が殺害された事件で、殺人容疑で逮捕された35歳の男が新神戸駅に到着しました。殺人容疑で逮捕されたのは谷本将志容疑者（35）です。谷本容疑者は、事件現場から逃走していて22日、東京・奥多摩駅近くで身柄を確保されました。20日午後7時20分頃、神戸市中央区のマンションで住人で会社員の片山恵さん（24）が刃物で胸のあたりを刺され死亡しました。片山さんは仕事から帰宅した際、エレ