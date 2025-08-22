２２日、尖扎黄河特大橋の事故現場。救助隊による懸命な捜索が続く。（ドローンから、尖扎＝新華社記者／王艷）【新華社西寧8月22日】中国四川省成都市と青海省西寧市を結ぶ川青鉄道の青海区間にある尖扎（せんさつ）黄河特大橋の工事現場で22日午前3時10分（日本時間同4時10分）ごろ、工事用ロープが断裂する事故があった。事故応急指揮部（対策本部）によると、同日午後6時時点で12人が死亡、4人が行方不明となっている。