アメリカの中央銀行にあたるFRB＝連邦準備制度理事会のパウエル議長は22日、「失業率の安定とそのほかの労働市場指標の動向を踏まえれば、政策スタンスの変更について慎重に検討を進めることができる」と述べ、来月の会合で利下げを検討する可能性を示唆しました。発言を受けて日本とアメリカの金利差が意識され、外国為替市場では円高が進み、一時1ドル146円台をつけました。