サッカーのイングランド女子スーパーリーグ・エバートンが２２日、公式インスタグラムを更新。女子日本代表「なでしこジャパン」のＤＦ北川ひかるらイレブンが、氷水の入った浴槽につかって体を冷やす様子の写真などを投稿した。１枚目は、氷の浮かんだ水に肩までつかった北川が、あまりにも冷たいのか顔をしかめる写真。氷水から出た直後とみられる写真では、北川が気合を入れるかのように力士かレスラーのようなポーズをとり